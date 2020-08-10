Galatasaray'a yeni İtalyan kondisyoner! Luca Morellini...

İtalyan kondisyoner Bartalli'nin ayrılığı sonrası Galatasaray yeni bir kondisyoner arayışına girdi. Sarı kırmızılılar bir başka İtalyan kondisyoner Luca Morellini'yi getirme planlarını yapıyor.

Alberto Bartalli'nin Galatasaray'dan ayrılığının ardından, performans ekibini güçlendirmek için çalışmalar başladı. Milliyet'in haberine göre görüşülen isimlerden biri Parma kulübünün kondisyoneri Luca Morellini. Parma geride bıraktığımız sezon Inter'den sonra Serie A'nın en çok koşan takımı olmuştu. Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması kondisyon ekibinin önemini oldukça arttırdı. 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, minimum sakatlıkla sezonu tamamlamak istiyor. İtalya'da yakın ilişkeleri olan Fatih Terim'in tercihi, yine buradan bir kondisyoneri takıma kazandırmak.

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