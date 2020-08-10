10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a yeni İtalyan kondisyoner! Luca Morellini...

Galatasaray'a yeni İtalyan kondisyoner!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.08.2020

İtalyan kondisyoner Bartalli'nin ayrılığı sonrası yeni bir kondisyoner arayışına girdi. Sarı kırmızılılar bir başka İtalyan kondisyoner 'yi getirme planlarını yapıyor.

Alberto Bartalli'nin 'dan ayrılığının ardından, performans ekibini güçlendirmek için çalışmalar başladı. Milliyet'in haberine göre görüşülen isimlerden biri Parma kulübünün kondisyoneri . Parma geride bıraktığımız sezon Inter'den sonra Serie A'nın en çok koşan takımı olmuştu. 'in 21 takım ile oynanacak olması kondisyon ekibinin önemini oldukça arttırdı. 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, minimum sakatlıkla sezonu tamamlamak istiyor. İtalya'da yakın ilişkeleri olan 'in tercihi, yine buradan bir kondisyoneri takıma kazandırmak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! G.Saray dünya yıldızıyla görüşecek Canlı yayında açıkladı! "G.Saray dünya yıldızıyla görüşecek"
Aynı takıma gidiyorlar! Nagatomo ve Ekici... Aynı takıma gidiyorlar! Nagatomo ve Ekici...
Belhanda'nın yerine yeni aday! Transferde Muslera etkisi Belhanda'nın yerine yeni aday! Transferde Muslera etkisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör