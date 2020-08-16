16 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kondisyon ve pas çalışması yaptığı belirtildi.

Serbest ısınmayla başlayan akşam antrenmanında sarı-kırmızılı futbolcuların, gruplar halinde hedefe yönelik yarışma şeklinde oyunlar oynadığı ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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