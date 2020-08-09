Galatasaray transferde rotasını Fransa'ya çevirdi! Samuel Kalu...

Yeni sezon öncesi kanatlara takviye yapmak isteyen Galatasaray, umduğunu Fransa'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Yeni sezonda hızlı bir kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Galatasaray rotayı Fransa'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Bordeaux'un 22 yaşındaki futbolcusu Samuel Kalu için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Nijeryalı yıldıza Alman ekibi Hoffenheim'ın da talip olduğu belirtildi. A Milli Takım'da da forma giyen Kalu bu sezon 22 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Kalu, takım ve hoca hakkında Onyekuru'dan bilgi de aldı.

MENAJERİ ÇOK TANIDIK

Trezeguet, Onyekuru, Emre Kılınç, Belhanda ve Emre Mor gibi futbolcuların temsilciliğini yapan William D'Avila, Kalu'nun da menajerliğini yapıyor. D'Avila'nın Nijeryalı futbolcuyu Fenerbahçe'ye de önerdiği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu transferde birkaç adım önde olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların futbolcuyla el sıkıştığı kaydedilirken, kulübüyle yapılan pazarlıkların ciddi aşamaya geldiği ve imzaların an meselesi olduğu ifade edildi. (Fotomaç)

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