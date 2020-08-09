Ryan Babel iddiası!

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Marsilya’nın transfer listesinde Ryan Babel’in bulunduğunu yazdı.

Fransız basını, Marsilya'nın transfer listesinde Ryan Babel'in bulunduğunu yazdı. Mavi-beyazlıların istedikleri arasında Toulouse'tan Max Gradel, Chivas'tan Jose Macias, Rennes'ten M'Baye Niang da var. Babel'in hem sol kanatta hem santrforda oynaması avantaj olarak görülüyor.

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