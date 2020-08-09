09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Ryan Babel iddiası!

Ryan Babel iddiası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Marsilya’nın listesinde Ryan Babel’in bulunduğunu yazdı.

Fransız basını, Marsilya'nın listesinde 'in bulunduğunu yazdı. Mavi-beyazlıların istedikleri arasında Toulouse'tan Max Gradel, Chivas'tan Jose Macias, Rennes'ten M'Baye Niang da var. Babel'in hem sol kanatta hem santrforda oynaması avantaj olarak görülüyor.

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