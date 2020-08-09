09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Edinson Cavani bombası! Menajeriyle temasa geçildi

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Gelecek sezon 'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Galatasaray elini sıkı tutuyor. Cimbom, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten 'nin menajeriyle iletişime geçti.

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray birçok yıldızla ilgilenirken yurt dışı kaynaklı iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre, 'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Cimbom, PSG ile kontratı sona eren 'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Cavani'ye Falcao'nun sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme sunacağı ifade edildi. (Fotomaç)

Galatasaray'a Sofiane Feghouli piyangosu!

MUSLERA DEVREYE GİRECEK

Cavani'nin transferini yakın arkadaşı Muslera bitirecek. Uruguaylı kaleci, hem İstanbul'u hem de Galatasaray'ı Cavani'ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesini sağlayacak.

Savaş ÇORLU

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