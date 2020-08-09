Galatasaray Umut Meraş'ın peşinde!
Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden Hasan Ali Kaldırım’ın Başakşehir, Caner Erkin’in de Fenerbahçe ile anlaşması üzerine rota bu kez Umut Meraş’a çevrildi. Fransa’nın Le Havre takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi’nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.
Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir, Caner Erkin'in de Fenerbahçe ile anlaşması üzerine rota bu kez Umut Meraş'a çevrildi. Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.
Teknik Direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi istediği Umut Meraş bu sezon Fransız ekibinde 22 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Futbol kariyerine Boluspor'da başlayan Umut Meraş, Bursaspor'da 1 sezon oynadıktan sonra Le Havre'nin yolunu tuttu.
Gelişmelerden haberdar olan yıldız oyuncunun Galatasaray'da oynamayı çok istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendiren önemli bir unsur olarak gösteriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama