09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Umut Meraş'ın peşinde!

Galatasaray milli yıldızın peşinde!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden ’ın , ’in de ile anlaşması üzerine rota bu kez ’a çevrildi. ’nın takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi’nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden 'ın , 'in de ile anlaşması üzerine rota bu kez 'a çevrildi. 'nın takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi istediği Umut Meraş bu sezon Fransız ekibinde 22 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. kariyerine 'da başlayan Umut Meraş, 'da 1 sezon oynadıktan sonra Le Havre'nin yolunu tuttu.

Gelişmelerden haberdar olan yıldız oyuncunun Galatasaray'da oynamayı çok istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendiren önemli bir unsur olarak gösteriliyor.

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