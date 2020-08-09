Henry Onyekuru ihtimali

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübüne geri dönmüştü. Nijeryalı yıldız, Fransız ekibinde kendini gösteremedi.

Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, kendini gösteremiyor. Nijeryalı futbolcunun, takımın kanat oyuncularından geride olduğu ve ilk 11'e girmesinin zorlaştığı ifade edildi. Onyekuru'nun yeni sezon başlayana kadar göze girmezse 1 yıl daha G.Saray'a gelme ihtimali bulunuyor.

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