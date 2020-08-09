09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Henry Onyekuru ihtimali

Onyekuru ihtimali
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı , kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübüne geri dönmüştü. Nijeryalı yıldız, Fransız ekibinde kendini gösteremedi.

Monaco'ya geri dönen , kendini gösteremiyor. Nijeryalı futbolcunun, takımın kanat oyuncularından geride olduğu ve ilk 11'e girmesinin zorlaştığı ifade edildi. Onyekuru'nun yeni sezon başlayana kadar göze girmezse 1 yıl daha G.Saray'a gelme ihtimali bulunuyor.

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