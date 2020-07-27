Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performans sonrası Galatasaray'ın transfer listesine giren Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takıma transfer oldu ve kendisini 4 yıllığına parçalıya bağlayan imzayı attı.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla gelecek sezon çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. BeIN Sports'un haberine göre, bu sezonki performansıyla ligin dev kulüplerini peşine takan ve kulübü Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç Galasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu. 1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 31 mücadelede 9 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.

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