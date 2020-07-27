Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun resmen tamamlanmasıyla birlikte kulüpler gerek transferde gerekse diğer konularda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, 2020-2021 sezonunda giyeceğin iç saha ve dış saha formalarını tanıttı. İşte o formalar...