27 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun resmen tamamlanmasıyla birlikte kulüpler gerek transferde gerekse diğer konularda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, 2020-2021 sezonunda giyeceğin iç saha ve dış saha formalarını tanıttı. İşte o formalar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 13:05
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Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

İşte sarı-kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklama...

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

"İç saha forma tasarımı, Galatasaray'ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor."

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

"Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen tanıtıldı!

"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor."

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