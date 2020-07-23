23 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Scout ekibinden Terim’e olumlu rapor

Scout ekibinden Terim’e olumlu rapor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Jesus Jimenez’in alınması yönünde rapor verdiler.

Sol kanat için Youcef Belaili ile anılan Galatasaray'da bir öneri de scout ekibinden geldi. Araştırma ekibi, 'in önüne maliyeti oldukça uygun olan Polonya'nın Gonik Zabrze takımında oynayan İspanyol oyuncusu Jesus Jimenez'i getirdi… 37 maçta 12 gol ve 8 asistle harikalar yaratan 26 yaşındaki oyuncunun tam istediği gibi olduğuna inanana tecrübeli teknik adam yönetime ismini verdi. Bir yıl sözleşmesi bulunan Jimenez için ön görüşme yapılacağı bildirildi.

İspanyol oyuncunun, 1 milyon euro maliyeti olduğu belirtiliyor.
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