22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mariano Galatasaray'a veda etti!

Bir yıldız daha kaydı! Cimbom'da 4. ayrılık
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

Sezon sonunda 'la sözleşmesi sona erecek Brezilyalı sağ bek , sarı-kırmızılılardaki son antrenmanına çıktı. Mariano'nun ayrılması sonucu Onyekuru, Nagatomo ve 'dan sonra Cimbom'dan ayrılan dördüncü isim oldu.

'ın Brezilyalı futbolcusu , idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.

Mariano Galatasaray'a veda etti

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