Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Brezilyalı sağ bek Mariano, sarı-kırmızılılardaki son antrenmanına çıktı. Mariano'nun ayrılması sonucu Onyekuru, Nagatomo ve Selçuk İnan'dan sonra Cimbom'dan ayrılan dördüncü isim oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.

DİĞER