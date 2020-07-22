22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine: Getirdiğin gibi al götür

Aslan menajeriyle görüştü! Getirdiğin gibi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlıklardan dolayı birçok maçı kaçırmıştı. Sarı-kırmızılı takımın bu transferde büyük rol oynayan menajer 'tan, Kolombiyalı forvete yeni takım bulmasını istedi.

Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı. ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'yu gözden çıkardı.

BULUT'LA GÖRÜŞME YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer 'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.

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İSMİ INTER VE MIAMI İLE ANILIYOR

Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.

PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK

Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.

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