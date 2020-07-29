29 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Ali Sami Yen kabri başında anıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Kulübü'nün kurucusu , vefatının 69. yılı dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine başkan yardımcısı ve yönetici de katıldı.

'in Feriköy'deki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı ile yönetici de katıldı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı 'nın kabrini de ziyaret etti.

Ali Sami Yen'i anma töreninde kısa bir konuşma yapan Yusuf Günay, Kulübünün kurulduğu dönemin Türk milletinin emperyalist güçler tarafından Anadolu'dan çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başladığı yıllar olduğunu belirterek, "Bu yüzden rahmetli kurucu başkanımız bunlara da bir başkaldırı bir isyan olarak Galatasaray Kulübünün esas gayesini Türk olmayan takımları yenmek olarak bir hedef göstermiştir. Galatasaray Kulübünün genlerinde bu ilke var, bu hedef vardır. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etmeyi de bir gelenek haline getirdiklerini hatırlatan Günay, "Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var. Özellikle son yıllarda... Galatasaray olarak biz bunu gelenek haline getirdik. Her yıl merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde merhum Süleyman Seba'yı da ziyaret ediyoruz. Aslında sporun felsefinde barış ve kardeşlik var. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Galatasaray olarak bu konuda öncü bir tavır içerisindeyiz. Sonuçta spordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Aksi takdirde spor yapmanın manası da yok." diye konuştu.




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