21 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun bitimine bir hafta kala transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği yıldız futbolcuyı renklerine bağlamak için çalışmalarına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de oyuncuyu çok beğendiği ve transfere onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 15:58
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Süper Lig'de gelecek sezon zirve mücadelesi verecek Beşiktaş ve Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle birlikte yükselişe geçmişti.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

İkinci yarıda aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray ise corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk şansını yitirmişti.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren iki ezeli rakiple ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Fanatik'in haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için karşı karşıya geldi.

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