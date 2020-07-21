Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun bitimine bir hafta kala transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği yıldız futbolcuyı renklerine bağlamak için çalışmalarına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de oyuncuyu çok beğendiği ve transfere onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 15:58 ABONE OL