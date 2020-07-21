21 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Cemil Usta Sezonu'nun özellikle ikinci yarısında bulduğu galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışında potaya giren Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesiyle birlikte ritmini kaybetmiş ve birçok oyuncusunu da sakatlığa kurban etmişti. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalede güven vermeyen Okan Kocuk'un yerine kaleci transferini gündemine aldı. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, 2 isim belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 15:09
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Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Ligin son haftasına girilirken, ilk 33 hafta itibarıyla aldığı mağlubiyetlerle zirvenin 14 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da moraller hayli bozuk.

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Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Son hafta alınan Göztepe galibiyeti öncesi 8 hafta boyunca 3 puan alamayan Galatasaray'da kötü gidişatın en önemli nedenlerinden biri de başarılı kaleci Fernando Muslera'nın 27. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalması olarak gösteriliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Yaşanan bu sakatlık sonrası çıktığı 6 mücadelede yalnızca 5 puan alabilen Galatasaray, bu süreçte kalesinde tam 13 gol gördü.

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Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Bu sezonki başarısızlığın sebeplerini gözden geçiren ve bunun gelecek sezona kılavuz olmasını düşünen Galatasaray, kalede yaşadığı sıkıntıyı transferle kapamanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Muslera'nın sakatlanarak takımdan ayrılması sonrasında kaleye geçen Okan Kocuk, bu şansını gerektiği gibi değerlendiremezken, sarı-kırmızılılarda yine ikinci kaleci olarak kalmaya devam edecek.

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