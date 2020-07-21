Galatasaray'da Fatih Terim transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine...

Cemil Usta Sezonu'nun özellikle ikinci yarısında bulduğu galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışında potaya giren Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesiyle birlikte ritmini kaybetmiş ve birçok oyuncusunu da sakatlığa kurban etmişti. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalede güven vermeyen Okan Kocuk'un yerine kaleci transferini gündemine aldı. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, 2 isim belirledi. İşte o isimler ve detaylar...