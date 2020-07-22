Cimbom'a süper yetenek! Görüşmeler başladı...

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Heerenveen’de gösterdiği 10 gol, 6 asistlik performans ile öne çıkan 22 yaşındaki yıldızı gündemine aldı. Kulübü ve oyuncunun menajeri ile görüşmelerin şimdiden başladığı ifade edildi

Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.

ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ



Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bu üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.

G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun bitimine bir hafta kala transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği yıldız futbolcuyı renklerine bağlamak için çalışmalarına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de oyuncuyu çok beğendiği ve transfere onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar... haberin devamı



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Kısa kariyeri boyunca çıktığı 112 karşılaşmada 28 gol atıp, 12 de asist yaptı. Ejuke şimdiden önemli takımları peşine takmayı başardı.



2 MİLYON EURO ÖDEDİ



2017 yılında Norveç ekiplerinden Valerenga'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atan Chidera Ejuke, gösterdiği iyi performansından ardından geçen sene 2 milyon euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu.



Genç yıldızın, Heerenveen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro. Kısa kariyeri boyunca çıktığı 112 karşılaşmada 28 gol atıp, 12 de asist yaptı. Ejuke şimdiden önemli takımları peşine takmayı başardı.2017 yılında Norveç ekiplerinden Valerenga'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atan Chidera Ejuke, gösterdiği iyi performansından ardından geçen sene 2 milyon euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu.Genç yıldızın, Heerenveen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro.

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