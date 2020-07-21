21 Temmuz 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı tartışılan ve bu sezon taraftarlarla münakaşaya giren Younes Belhanda'nın satılması gündemdeydi. Oyuncuyu satarak hem bonservis elde etmek isteyen hem de yüksek maaşından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılara Faslı yıldızdan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 10:29
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Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

Bu sezon özellikle pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından lige çok kötü bir dönüş yapan Galatasaray 8 haftalık kötü serinin ardından, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe mücadelesinde 3 puan alabilmişti.

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Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

Üst üste alınan bu kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışından kopmasının yanında, Avrupa kupalarını da tehlikeye sokan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvamış durumda.

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Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

Transferde oldukça atak bir görüntü sergileyen Aslan'da birçok isim gündeme gelirken, takıma yapılacak takviyelerin yanında yaşanan mali daralma sonrası yüksek maaşlı bazı oyuncularla da yol ayrımına gidilmesi planlanıyor.

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Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerden Lemina, Seri, Andone, Emre Mor, Mariano ve Ryan Donk isimlerinden bazılarının yanı sıra sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın da takımdan gönderileceği uzun süredir konuşuluyordu.

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Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezon içerisinde gerek yönetim ile gerekse sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle çokça gündeme gelmiş ve bekleneni verememesi üzerine yolların ayrılması kararı alınmıştı.

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