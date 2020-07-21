Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı tartışılan ve bu sezon taraftarlarla münakaşaya giren Younes Belhanda'nın satılması gündemdeydi. Oyuncuyu satarak hem bonservis elde etmek isteyen hem de yüksek maaşından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılara Faslı yıldızdan kötü haber geldi. İşte detaylar...