22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Bekle bizi Mandzukic

Bekle bizi Mandzukic
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2020

Radamel Falcao'nun durumunun belirsizliğe girmesinin ardından 'ın 'e mesaj gönderdiği, Ağustos'un 15'ine kadar süre istendiği bildirildi.

Hırvat oyuncunun, 'dan bazı takımlarla görüştüğü ancak gibi şampiyonluğa oynayan ciddi bir taraftar kitlesi olan takımlar olmadığı için sarı-kırmızılı takımı beklediği ifade edildi. Maliyetinin, Falcao'dan düşük olması 34 yaşındaki Mandzukic'i öne çıkartıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fırtına’da 4 hoca adayı! işte o isimler Fırtına’da 4 hoca adayı! işte o isimler
Cimbom'a süper yetenek! Görüşmeler başladı... Cimbom'a süper yetenek! Görüşmeler başladı...
Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör