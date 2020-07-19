19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray kararını verdi! Radamel Falcao...

Ve karar verildi! Sezon sonunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla kadroya dahil edilen dünyaca ünlü golcü , Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada yer alamamıştı. Kolombiyalı forvet için sarı-kırmızılılar kararını verdi.

Galatasaray ve , yol ayrımına geldi. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız için yönetim, 'gitsin' kararı aldı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberin detaylarında sarı kırmızılıların Falcao'nun satışı ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılması istendiği aktarıldı.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı Marcalo Saracchi için esiyor!

FALCAO KALMAK İSTİYOR AMA...

Öte yandan Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği ancak bu istek yönetimde olumsuz karşılandığı ifade edildi.

TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Menajerlere yetki veren Galatasaray'ın, Falcao için kulübe gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

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