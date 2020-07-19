Babel'den flaş paylaşım! "Henüz bitmedi"
Galatasaray'dan devre arasında Ajax'a kiralanan ve Hollanda ekibinin sözleşmesini uzatmadığı Ryan Babel'den paylaşım geldi. Hollandalı yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve performansının yetersiz kalması üzerine devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel geri dönmüştü.
Sarı-kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.
''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KENDİMİ GÖSTERECEĞİM''
Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sona erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti.
Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı