19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Babel'den flaş paylaşım! "Henüz bitmedi"

Babel'den flaş paylaşım! Henüz bitmedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'dan devre arasında Ajax'a kiralanan ve ekibinin sözleşmesini uzatmadığı 'den paylaşım geldi. Hollandalı yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda  "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.

'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve performansının yetersiz kalması üzerine devre arasında Ajax'a gönderdiği geri dönmüştü.

Sarı-kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.


''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KENDİMİ GÖSTERECEĞİM''

Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. 'de sezon sona erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. 'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti.

Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

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