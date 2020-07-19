Babel'den flaş paylaşım! "Henüz bitmedi"

Galatasaray'dan devre arasında Ajax'a kiralanan ve Hollanda ekibinin sözleşmesini uzatmadığı Ryan Babel'den paylaşım geldi. Hollandalı yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve performansının yetersiz kalması üzerine devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel geri dönmüştü.

Sarı-kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.





''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KENDİMİ GÖSTERECEĞİM''

Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sona erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti.

Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

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