19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı Marcalo Saracchi için esiyor!

Ayrılık rüzgarı onun için esti! Bunu kimse beklemiyordu
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'ın devre arasından Alman ekibi RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı için ayrılık rüzgarları esiyor. Alman basını genç oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atarken, sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcunun sözleşmesi bitmeden takımına geri yollayacağı ifade edildi.

'ın ocak ayı döneminde RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncuyu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haberde ayrıca, 'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan Leipzig'in de Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncuyu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la olan sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olabileceği kaydedildi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saracchi ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

Yok böyle bir istatistik! G.Saray'da dikkat çeken o veri haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Akıllarda tek soru: Yeni kaptan kim olacak? Akıllarda tek soru: Yeni kaptan kim olacak?
Yok böyle bir istatistik! G.Saray'da dikkat çeken o veri Yok böyle bir istatistik! G.Saray'da dikkat çeken o veri
Maç sonu flaş sözler! Terim'in eski hali olsaydı... Maç sonu flaş sözler! "Terim'in eski hali olsaydı..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör