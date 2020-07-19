Galatasaray'da ayrılık rüzgarı Marcalo Saracchi için esiyor!

Galatasaray'ın devre arasından Alman ekibi RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi için ayrılık rüzgarları esiyor. Alman basını genç oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atarken, sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcunun sözleşmesi bitmeden takımına geri yollayacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncuyu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haberde ayrıca, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan Leipzig'in de Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncuyu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la olan sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olabileceği kaydedildi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saracchi ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

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