19 Temmuz 2020, Pazar
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Galatasaray Radamel Falcao ve Mario Lemina'dan umduğunu bulamadı!
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao ve Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, yaşadığı sakatlıklarla sarı-kırmızılılarda neredeyse bir sezonu kaçırdı. İki yıldız isim son olarak Göztepe ile oynanan mücadelede kadroda yer almazken, son hafta Antalyaspor ile oynanacak maçta da kafilede yer alması beklenmiyor.
Sarı kırmızılılarda büyük umutlarla takıma kazandırılan ancak beklenin verimin bir türlü alınamadığı Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
Lemina ise Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı. Gabonlu yıldız 20 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaparken 1 gol attı. Falcao ise 16 lig, 3 Devler Ligi, 3 de Türkiye Kupası maçında 22 kez forma giyip 11 gol attı, 1 asist yaptı. (Hürriyet)
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