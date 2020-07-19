19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Radamel Falcao ve Mario Lemina'dan umduğunu bulamadı!

Yok böyle bir istatistik! G.Saray'da dikkat çeken o veri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'ın büyük umutlarla ettiği ve Southampton'dan kiraladığı , yaşadığı sakatlıklarla sarı-kırmızılılarda neredeyse bir sezonu kaçırdı. İki yıldız isim son olarak ile oynanan mücadelede kadroda yer almazken, son hafta Antalyaspor ile oynanacak maçta da kafilede yer alması beklenmiyor.

Sarı kırmızılılarda büyük umutlarla takıma kazandırılan ancak beklenin verimin bir türlü alınamadığı Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Lemina ise 'a geldiği günden bu yana sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı. Gabonlu yıldız 20 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaparken 1 gol attı. Falcao ise 16 lig, 3 Devler Ligi, 3 de Türkiye Kupası maçında 22 kez forma giyip 11 gol attı, 1 asist yaptı. (Hürriyet)

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