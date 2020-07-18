Mariano'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Beni yedek bıraktı ve..."
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano'nun, sarı-kırmızılı takımla devam etmesi beklenmiyor. Deneyimli sağ bek birçok konuya değinirken, teknik direktör Fatih Terim hakkında da flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mariano, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı kırmızılıların 32. haftada oynadığı Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başlayan Mariano, "Maçta çok üzülmüştüm. Yardım etmek istiyordum, oynamak istiyordum ancak kulübesinde bulunuyordum ve form durumum iyi değildi." dedi.
"DÖRT MAÇ OYNUYORSUNUZ, DÖRT MAÇ YOKSUNUZ"
Mariano konuşmasının devamında, "Üç - Dört maçta sahada kalıyorsunuz ve sonra üç dört maç oynayamıyorsunuz. Bunları da öğreniyorsunuz. Gerçekten üzgünüm ancak hocamın takıma en iyi katkı sağlayacak ismi seçme fikrine saygı duymaktan başka çarem yok." dedi.
NAGATOMO İLE SUŞİ İDDİALAŞMASI
Brezilyalı futbolcu, Yuto Nagatomo'nun kendisine ısmarladığı suşiden ve iddiadan da bahsederken, "Japon arkadaşım Nagatomo ile aramızda bir iddia vardı. Kendisi iki gol gol attı. İddiamızda, 2 gol attığı için 4 puanı olmuştu. Ancak, ben 5 asist yapmıştım ve kazandım. Sonrasında bana suşi ısmarlamak zorunda kaldı." dedi.
Mariano konuşmasının sonunda, "Zor bir durumdayız, bu gerçekten zor bir süreçti. Daha da kötüsü, şu anda bizim için işler iyi gitmiyor. Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında 6 maçımız vardı ve maalesef kazanamadık." dedi.
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