Galatasaray'ın ilgilendiği Adil Aouchiche Saint-Etienne'le anlaştı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan genç oyuncu Adil Aouchiche ile Galatasaray ilgileniyordu. 18 yaşındaki oyuncu Saint-Etienne ile anlaştı.

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'nin altyapısında yetişen ancak kulüple profesyonel sözleşme imzalamayan Adil Aouchiche bir süredir serbestti. Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Aouchiche, ilk profesyonel sözleşmesini Saint-Etienne ile imzalayacak. Resmi imzaların yarın atılacağı ifade edilirken, kontrat süresinin ise 3 yıl olacağı bildirildi.

15 Temmuz 2002'de doğan Adil Aouchiche, Cezayir asıllı. Genç futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. Sağ ayaklı yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.4 milyon Euro...

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