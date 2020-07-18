18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın ilgilendiği Adil Aouchiche Saint-Etienne'le anlaştı

Ve genç isim imzayı attı! G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan genç oyuncu ile ilgileniyordu. 18 yaşındaki oyuncu Saint-Etienne ile anlaştı.

Fransa Ligue 1 takımlarından 'nin altyapısında yetişen ancak kulüple profesyonel sözleşme imzalamayan bir süredir serbestti. 'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Aouchiche, ilk profesyonel sözleşmesini Saint-Etienne ile imzalayacak. Resmi imzaların yarın atılacağı ifade edilirken, kontrat süresinin ise 3 yıl olacağı bildirildi.

15 Temmuz 2002'de doğan Adil Aouchiche, Cezayir asıllı. Genç futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. Sağ ayaklı yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.4 milyon Euro...

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