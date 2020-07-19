Omar Elabdellaoui'den Galatasaray sözleri! "Resmi imza..."

Sezon sonunda tecrübeli sağ beki Mariano ile yollarını ayıracak Galatasaray'ın Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaştığı ve Norveçli futbolcunun İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Omar, Yunan basınına yaptığı açıklamada "Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere resmi imza atmadım." dedi.

Sezon sonunda Olympiakos ile yollarını ayırarak Galatasaray'a transfer olması beklenilen Omar Elabdellaoui'den beklenmedik bir açıklama geldi.

Yunan basınına konuşan yıldız oyuncunun yılda 1.5 milyon Euro maaş alacağı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Norveçli yıldız konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere resmi imza atmadım." dedi.

Omar Elabdellaoui, konuşmasının devamında, "Şu anda hala önceliğim Olympiakos'ta kalmak. Ancak, eğer bu isteğim gerçekleşmezse gelecek için yeni bir karar vermem gerekecek ve buradan iyi bir şekilde ayrılacağım." dedi.

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