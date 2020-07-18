Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısına 8'de 8 yaparak başlamasıyla birlikte zirve yarışına ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı takım pandemi arası sonrasında ise tam tersi bir performans göstermiş, şampiyonluk yarışına havlu atmış ve Avrupa kupalarına katılma şansını da zora sokmuştu. Cimbom'da kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim de sezon sonunda büyük değişime gitmeye hazırlanırken, takıma büyük bir neşter vurdu ve 7 isimle yolları ayırmaya karar verdi. İşte o isimler ve Aslan'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 18.07.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 12:15 ABONE OL