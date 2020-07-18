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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısına 8'de 8 yaparak başlamasıyla birlikte zirve yarışına ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı takım pandemi arası sonrasında ise tam tersi bir performans göstermiş, şampiyonluk yarışına havlu atmış ve Avrupa kupalarına katılma şansını da zora sokmuştu. Cimbom'da kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim de sezon sonunda büyük değişime gitmeye hazırlanırken, takıma büyük bir neşter vurdu ve 7 isimle yolları ayırmaya karar verdi. İşte o isimler ve Aslan'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 18.07.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 12:15
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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, 8'de 8 yapmış ve zirve yarışına ortak olmuştu.

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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Pandemi arasından sonra ise Cimbom adeta tam tersi bir performans gösterdi.

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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Sarı-kırmızılı takım pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

3 puana hasret Galatasaray, bitime 2 hafta kala gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi. Aslan, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.

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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor. Terim ayrıca gelecek sezonun kadrosunda 7 ismi düşünmüyor.

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