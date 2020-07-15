15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Büyük hayal kırıklığı!

Büyük hayal kırıklığı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.07.2020

'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı Falcao, sakatlığı nedeniyle kabus gibi bir sezon geçirdi. Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Falcao, G.Saray'ın oynadığı 41 resmi maçın 19'unu kaçırdı.

Son olarak Ankaragücü maçında da oynayamayan futbolcunun Göztepe ve Antalya maçlarında da görev alması beklenmiyor. 34 yaşındaki futbolcu böylelikle müsabakaların yarısından fazlasını kaçırmış olacak. Falcao forma giydiği 22 maçta 11 gol sevinci yaşadı.

BORCUNU ÖDEMEK İSTİYOR
Bu arada ABD'nin İnter Miami takımından yıllık 6 milyon euro'luk teklif alan 'nun teklife sıcak bakmadığı iddia edildi. taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını düşünen Kolombiyalının, kendisini göstermek ve gördüğü sevginin karşılığını vermek için 1 sezon daha kalmak istediği belirtildi.

O kulübün başkanı açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı... Yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Muslera'nın yerine sürpriz transfer!
Emre Çolak’tan G.Saray’a sinyal Emre Çolak’tan G.Saray’a sinyal
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör