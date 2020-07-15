Büyük hayal kırıklığı!

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı Falcao, sakatlığı nedeniyle kabus gibi bir sezon geçirdi. Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Falcao, G.Saray'ın oynadığı 41 resmi maçın 19'unu kaçırdı.

Son olarak Ankaragücü maçında da oynayamayan futbolcunun Göztepe ve Antalya maçlarında da görev alması beklenmiyor. 34 yaşındaki futbolcu böylelikle müsabakaların yarısından fazlasını kaçırmış olacak. Falcao forma giydiği 22 maçta 11 gol sevinci yaşadı.



BORCUNU ÖDEMEK İSTİYOR

Bu arada ABD'nin İnter Miami takımından yıllık 6 milyon euro'luk teklif alan Radamel Falcao'nun teklife sıcak bakmadığı iddia edildi. Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını düşünen Kolombiyalının, kendisini göstermek ve gördüğü sevginin karşılığını vermek için 1 sezon daha kalmak istediği belirtildi.

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