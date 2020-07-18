Galatasaray'da yabancı krizi patlak verdi! 5 isim...
Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, 8'de 8 yaparak şampiyonluk yarışında "Ben de varım" demişti. Pandemi sonrası tam tersi görüntü çizen sarı-kırmızılı takım, 3 puana hasret kalmış ve zirve yarışına havlu atmıştı. Gelecek sezonun planlamaları sürerken, TFF'nin aldığı yabancı sınırı kararı sonrası Cimbom'da yabancı krizi patlak verdi. Peki, kimlerle yollar ayrılacak? İşte detaylar...
Gelecek sezon hazırlıklarına iyiden iyiye hız veren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan ve iç transferde sözleşmesi biten Ryan Donk'la yeniden anlaşan Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e çıktı. TFF'nin mevzuatları gereği kadroda en fazla 14 yabancı bulundurabilen gereken sarı kırmızılı takımda, yapılması düşünülen transferlere yer kalmadı. Kontenjanı şimdiden dolan Galatasaray'da yönetim, mesaisinin büyük bölümünü gelecek sezon forma giyme şansı bulunmayan yabancıları göndermeye harcayacak.
2 İSİM AYRILIYOR
Bu sezon kiralık olarak takımda yer alan Seri ve Lemina dışında Galatasaray'da garanti kontratı önümüzdeki sezon da devam eden yabancı 15 futbolcu bulunuyor. Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra en az 4 yabancı oyuncu daha almayı düşünen sarı kırmızılı yönetimin bu planı hayata geçirmesi için 5 lejyonerle yollarını ayırması gerekiyor. Galatasaray'ın bu sezon forma giyen kaleci Muslera, Marcao, Luyindama, Saracchi, Linnes, Donk, Belhanda, Feghouli, Falcao, Sekidika ve yeni transfer Omar'ın dışında, kiralık gittikleri kulüplerden dönecek olan Babel, Diagne, Maicon ve Ozornwafor'un sözleşmeleri devam ediyor.
ELDEN ÇIKARILACAK!
Sarı kırmızılı yönetim, başta Belhanda olmak üzere verim alamadığı oyuncuları satarak yollarını kesin olarak ayırmayı hedefliyor. Geleceğe yatırım amacıyla alınan Sekidika ve Ozornwafor ise başka kulüplere kiralanacak. Ayrıca aralarında Ryan Babel'in de olduğu iki yabancı daha kiralama ya da satış yoluyla elden çıkarılacak. Galatasaray, planladığı şekilde 5 yabancıyı gönderebilirse orta sahaya 2, forvet ve kanatlara da en az 1'er takviye yapacak. Ancak yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda başta olmak üzere 5 yabancı futbolcuyu gönderip, yerlerine yenilerini almak kulübe milyonlarca Euro transfer faturası getirecek. (Hürriyet)
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