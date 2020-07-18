18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray golcüsünü buldu! Rotası İstanbul...

Aslan golcüsünü buldu! Rotası İstanbul...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Charlton ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forveti Rangers ve Celtic de istiyordu. Ancak Galatasaray güçlü bir teklifle iki İskoç ekibini ekarte etti. Cimbom bu transferi imza aşamasına getirmek için uğraşıyor.

Aslan bu sezon forvet hattından istediği verimi alamadı. ve Florin Andone sürekli sakatlandığı için bu bölgeye güvenebileceği bir isim arıyor. Sarı-kırmızılı scout ekibinin olumlu rapor verdiği Lyle Taylor için Galatasaray ciddi adımlar attı. ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Bunun üzerine Rangers ve Celtic de hemen devreye girmişti. Ancak Aslan'ın teklifinin iki İskoç ekibinden yüksek olduğu kaydedildi.

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22 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Galatasaray geçtiğimiz transfer dönemlerinde takımın ana parçalarını kadroya geç katmakla eleştiriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu kez elini çabuk tutuyor. Cimbom, Lyle Taylor transferini bir an önce imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Charlton Athletic'te 22 karşılaşmada boy gösterdi. 11 defa ağları sarsarken 1 de asist yaptı. Güçlü ve süratli yapısıyla bilinen Taylor, Charlton'ın son 2 sezonda en skorer ismi.

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