18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Umut Bozok atağı! Fatih Terim isterse...

Terim onay verirse geliyor! G.Saraylıyım demişti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2020

Kariyerini Lorient'te sürdüren Umut Bozok, daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı. Teknik direktör 'in onay vermesi halinde oyuncunun kulübüyle masaya oturulacak.

Fransa İkinci Lig takımlarından Lorient'te oynayan forvet oyuncusu Umut Bozok menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu transferi çok istediği belirtiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre transferle ilgili son karını 'in vereceği, Terim'in onay vermesi durumunda da oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.

Umut Bozok'un, Lorient kulübüyle 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'da da forma giyen Türk asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro civarında.

Aslan golcüsünü buldu! Rotası İstanbul... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da yabancı krizi patlak verdi! Cimbom'da yabancı krizi patlak verdi!
Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı
G.Saray'da hedef 3 puan! İşte Terim'in Göztepe maçı 11'i G.Saray'da hedef 3 puan! İşte Terim'in Göztepe maçı 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör