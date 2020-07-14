14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Başantrenör Ertuğrul Erdoğan Galatasaray'da kalacağını duyurdu!

Ve takımda kalacağını resmen duyurdu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

, 'ın teklifini kabul etmediğini ve gelecek sezon da Galatasaray'da kalacağını duyurdu.

, görüşmelerin uzamasından dolayı 'ın teklifini kabul etmediğini ve gelecek sezon da Galatasaray'da kalacağını duyurdu.

51 yaşındaki koçun açıklamaları şu şekilde:

Cimbom'da 4 ismin bileti kesildi! haberin devamı

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