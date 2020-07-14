Başantrenör Ertuğrul Erdoğan Galatasaray'da kalacağını duyurdu!

Corona virüsü öncesi ligin ikinci yarısında 8'de 8 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray, pandemi sonrasında ise adeta tam tersi bir görüntü çizdi ve 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırıp kadroyu baştan kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda Cimbom'da 4 ismin bileti kesildi. İşte detaylar...