18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i

G.Saray'da hedef 3 puan! İşte Terim'in Göztepe maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Corona virüsü sonrası ligin en kötü iki takımı olan Galatasaray ve Göztepe İstanbul’da karşılaşacak. Aslan 8, Göz-Göz ise 6 haftadır galibiyet alamıyor.

Süper Lig'de bugün iki sarı-kırmızılı takım karşı karşıya geliyor. Galatasaray, 21.00'de başlayacak ve Koray Gençerler'in yöneteceği mücadelede Göztepe'yi konuk edecek. İki takımın da en önemli özelliği koronavirüs sonrasında bir türlü konsantre olamamaları. Salgın sonrası yeniden start alan ligde Cimbom da Göz-Göz de sadece 2'şer puan toplayabildiler. Bu 6 maçta Aslan 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe ise aynı dönemde 9 gol kaydetti. 15 gol yedi. 8 haftadır kazanamayan Galatasaray da 6 maçtır 3 puana uzanamayan Göztepe de bugün galibiyet alarak hasretlerine son vermek istiyorlar. İki takım arasında İzmir'de oynanan sezonun ilk hafta maçını Göztepe 2-1'lik skorla kazanmıştı.

FALCAO VE LEMINA YOK

Aslan'da Göztepe maçında ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.

Galatasaray'da maaş krizi!

4 FUTBOLCU SARI SINIRINDA

Cimbom'da Göztepe karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli bugün kart görmeleri halinde son hafta karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

FEGHOULI BİLMECESİ

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart cezası bitti. Ancak pandemi döneminde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirtilen Cezayirli futbolcunun durumu belirsiz. Tecrübeli futbolcunun bugün sahada olup olmayacağına yönetim ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra karar verilecek.

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