24 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim listeyi yönetime verdi! 5 ismi hemen satın

Terim listeyi yönetime verdi! 5 ismi hemen satın
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

Terim yönetimden Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne’nin satılmasını istedi. Transferden gelecek parayla ön libero, kanat, merkez orta saha ve forvet alınacak. Tecrübeli hocanın ve Mensah’ı istediği öğrenildi.

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor... Önceki gün Başkan , Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Stadı'nda bir araya gelen 'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.

5 YILDIZI TAKIMDA İSTEMİYOR

Fatih Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne'nin hemen satılmasını yönetimden istediği gelen bilgiler arasında.

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KENAN&MENSAH ALINSIN

Tecrübeli hocanın yeni sezonda ve Mensah'ı takımda görmek istediği belirlendi. Fatih Terim'in isteği üzerine yöneticilerin 2 yıldız için düğmeye bastığı öne sürüldü.

SERİ'YLE YOLA DEVAM EDELİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetimden Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

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