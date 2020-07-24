Fatih Terim listeyi yönetime verdi! 5 ismi hemen satın
Terim yönetimden Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne’nin satılmasını istedi. Transferden gelecek parayla ön libero, kanat, merkez orta saha ve forvet alınacak. Tecrübeli hocanın Kenan Karaman ve Mensah’ı istediği öğrenildi.
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor... Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Fatih Terim'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.
5 YILDIZI TAKIMDA İSTEMİYOR
Fatih Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne'nin hemen satılmasını yönetimden istediği gelen bilgiler arasında.
KENAN&MENSAH ALINSIN
Tecrübeli hocanın yeni sezonda Kenan Karaman ve Mensah'ı takımda görmek istediği belirlendi. Fatih Terim'in isteği üzerine yöneticilerin 2 yıldız için düğmeye bastığı öne sürüldü.
SERİ'YLE YOLA DEVAM EDELİM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetimden Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.
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