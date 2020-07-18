18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. gol! Fatih Terim'in gözdesi ezeli rakibe gidiyor...

Fener'den Cimbom'a 2. gol! Terim'in gözdesi ezeli rakibe gidiyor...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

A.Villa ile masaya oturan Fener 1 yıl kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif ederek transferde öne geçti. "Ligi bilen yabancı oyuncular alacağız" diyen , Mısırlı oyuncu için bütün ekonomik şartları zorluyor.

Yeni sezon öncesi transferde 'la müthiş bir yarışa giren ezeli rakibine 2. golü atıyor!.. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'a imza attırarak gündeme oturan Kanarya, 'in bir başka gözdesi Trezeguet'yi de bitiriyor.

İNGİLİZLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, ile görüştü ve 1 yıl kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler bu teklifiyle Galatasaray'ın önüne geçti.

Galatasaray'da maaş krizi!

ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR

Yönetim Trezeguet'nin menajeri William D'Avila ile de masaya oturdu ve transferde önemli mesafe kat etti. Arada ufak pürüzler kaldığı ve kısa sürede yeni bir görüşme olacağı öğrenildi.

CİMBOM NE YANIT VERECEK?

"Ligi bilen yerli futbolcular alacağız" diyen Başkan 'un Trezeguet'yi çok istediği ve tüm ekonomik şartları zorladığı ifade edildi. Cimbom'un Fener'in hamlesine vereceği yanıt merak konusu. (Takvim)

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