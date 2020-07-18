18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da maaş krizi!

Galatasaray'da maaş krizi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2020

Yerliler 7 aydır, ise 3 aydır para alamıyor. Başta Falcao olmak üzere bazı oyuncuların para alması ise tepkileri farklıö yne çekti. Donk’un da parasını alamadığı için Ankaragücü maçına çıkmadığı öğrenildi.

'da futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi. Başta Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise rahatsızlığı daha da arttırdı.

ALBAYRAK ARAYA GİRDİ AMA...

Hollandalı oyuncu 'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sornunu çözmedi.

Fener'den Cimbom'a 2. gol! Terim'in gözdesi ezeli rakibe gidiyor... haberin devamı


PARA YATMAYINCA MAÇA ÇIKMADI

Albayrak'ın Ryan Donk'a "Senin işini ben halledeceğim" dediği ancak parasının hesabına yatmadığı gören Donk'un Ankaragücü maçına çıkmama kararını uyguladığı ifade edildi.

TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ!

Donk'un maçına da çıkmama intimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı
G.Saray'da hedef 3 puan! İşte Terim'in Göztepe maçı 11'i G.Saray'da hedef 3 puan! İşte Terim'in Göztepe maçı 11'i
Aslan golcüsünü buldu! Rotası İstanbul... Aslan golcüsünü buldu! Rotası İstanbul...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör