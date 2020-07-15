15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a transferde büyük rakip! Almoez Ali için...
Gelecek sezon için genç isimlere yönelen Galatasaray, gündemine Al Duhail'de forma giyen Almoez Ali'yi almıştı. Genç yeteneği Jose Mourinnho'nun da istediği öğrenildi.
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, rota Dubai'ye çevrildi.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Almoez Ali için Galatasaray dahil olmak üzere; Shakhtar Donetsk, Basel ve Lokomotiv Moskova da devrede.
TOTTENHAM İSTEDİ
Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da oyuncuyu istediği ifade edilirken, gelen teklifin şimdilik reddedildiği kaydedildi.
23 yaşındaki Almoez Ali, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretti.
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