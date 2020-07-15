15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde büyük rakip! Almoez Ali için...

Mourinho Terim'e rakip oldu! Genç yetenek için...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Gelecek sezon için genç isimlere yönelen , gündemine Al Duhail'de forma giyen 'yi almıştı. Genç yeteneği Jose Mourinnho'nun da istediği öğrenildi.

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan 'ın bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, rota Dubai'ye çevrildi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre için Galatasaray dahil olmak üzere; Shakhtar Donetsk, Basel ve Lokomotiv Moskova da devrede.

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TOTTENHAM İSTEDİ

Öte yandan ekibi Tottenham'ın da oyuncuyu istediği ifade edilirken, gelen teklifin şimdilik reddedildiği kaydedildi.

23 yaşındaki Almoez Ali, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretti.

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