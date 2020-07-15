15 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi hazır! Cimbom öze dönüyor

Federasyonun aldığı karar sonrasınde yeni sezonda ilk 11'de 8 yabancı futbolcu alınabilecek olması sonucunda Galatasaray, kollarını sıvadı. Cimbom bu kapsamda öze dönmeyi planlarken, kadrouna katacağı isimler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 10:55
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Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi hazır! Cimbom öze dönüyor

Pandemi sonrası oynadığı altı maçını da kazanamayan Galatasaray önce şampiyonluk sonra da Şampiyonlar Ligi hedeflerine veda etti.

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Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi hazır! Cimbom öze dönüyor

Önümüzdeki sezon için ciddi gelirlerden olan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayıracak.

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Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi hazır! Cimbom öze dönüyor

Aslan, gelecek yılın takımını kurarken, Futbol Federasyonu'nun kademeli olarak azaltacağı yabancı kuralı sebebiyle şimdiden hesap yapmaya başladı.

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Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi hazır! Cimbom öze dönüyor

Cim-Bom çözümü ise özüne dönmekte buldu.

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Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi hazır! Cimbom öze dönüyor

Hem maddi yüklerinin fazla olmaması, hem de takım aidiyeti sebebiyle boşta olan üç eski Aslan tekrar gündemde; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak...

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