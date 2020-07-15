15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray yeni Henry Onyekuru'sunu buldu! Chidera Ejuke...

Boşluğu çabuk doldu! İşte yerine gelecek isim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco tarafından takıma çağrılan 'nun yerine gelecek ismi belirledi. İşte sarı-kırmızılılardaki gelişmesi...

Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla planlaması değişen Cimbom'da sesleri yükseliyor.

Takvim'de yer alan habere göre Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sürati ve gol sezgileriyle Onyekuru'ya çok benzeyen genç yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi var. Sezon başında Valerenga'dan Heerenveen'e transfer olan Ejuka çok önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

Muslera'nın yerine sürpriz transfer! haberin devamı

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