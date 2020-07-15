Galatasaray yeni Henry Onyekuru'sunu buldu! Chidera Ejuke...

Galatasaray, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco tarafından takıma çağrılan Henry Onyekuru'nun yerine gelecek ismi belirledi. İşte sarı-kırmızılılardaki transfer gelişmesi...

Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla transfer planlaması değişen Cimbom'da Chidera Ejuke sesleri yükseliyor.

Takvim'de yer alan habere göre Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sürati ve gol sezgileriyle Onyekuru'ya çok benzeyen genç yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi var. Sezon başında Valerenga'dan Heerenveen'e transfer olan Ejuka çok önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

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