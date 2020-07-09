Galatasaray 3 puana hasret! Kadıköy laneti
Süper Lig'in ikinci yarısına 8'de 8 yaparak giren Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de yenmiş ve 21 yıllık hegemonyaya son vermişti. Corona virüsü salgını sonrasında ise Cimbom bambaşka bir görüntü çizdi ve çıktığı 6 maçta 13 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy galibiyetinden sonra galip gelemedi.
Süper Lig'de corona virüsü sonrası düşüşe geçen Galatasaray bir darbe de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'dan yedi: 1-4. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibi farka götüren goller 43 ve 45+2'de Papiss Cisse, 89'da Bakasetas ile 90+5'te Mustafa Pektemek'ten geldi. Cimbom'un tek sayısını 45+3. dakikada Adem Büyük kaydetti. Adem'in bir kafa şutunda ise top direkten döndü.
KADIKÖY'ÜN LANETİ
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra 3-1 yendikten sonra sonra çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Pandemi öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Terim'in öğrencileri, Koronavirüs salgını sonrası çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ile dibe vurdu. 52 puanda kalan Aslan, Beşiktaş bugün kazanırsa 5. sıraya gerileyecek. (Fotomaç)
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