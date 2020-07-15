15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Omar Elabdellaoui Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları

Yıldız isim G.Saray'da! İşte sözleşme şartları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Sezon sonunda Mariano'nun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu mevkiye transfer yapmak isteyen Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray öncesi dış transferde bombayı patlattı. Yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek mevkisine Omar Elabdellaoui'yi transfer etti. Hürriyet'in haberine göre, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Elabdellaoui, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

MARIANO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

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OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen Omar Elabdellaoui, Norveç 'nda düzenli forma giyiyor. İstikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.

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