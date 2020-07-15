Galatasaray Ali Yavuz Kol ile sözleşme uzattı!
Galatasaray, sezon başında Mersin idman Yurdu'na kiraladığı Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Genç isim, yeni sezonda yerli rotasyonda büyük önem taşıyacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sınırı kuralı sonrası yerli isimlere yönelme kararı alan Galatasaray'dan ilk hamle geldi. Semih Kaya, Arda Turan ve Emre Çolak'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda öze dönüş operasyonu devam ediyor. Sarı-kırmızılılar genç yıldız adayı Ali Yavuz Kol ile sözleşme uzattı.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme uzatıldı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.
ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?
29 Ocak 2001 Antalya doğumlu olan Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol, sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıar, gösterdiği performansla sınıfı geçen genç futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
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