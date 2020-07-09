09 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Adem Büyük zoru başardı! Boş kaleye atamadı

Adem Büyük zoru başardı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

Alanyaspor'la karşılaşan 'da boş kaleye golü atamadı, dönen topta ise Akdeniz ekibi golü buldu. Tecrübeli forvet ayrıca takımının tek golünü atarken, bir şutu da direkten döndü.

Galatasaraylı , dün inanılmaz işlere imza attı. 45+2'de Linnes'in sol kanattan yerden yaptığı ortayı arka direkte bomboş durumda Adem aldı. 32 yaşındaki forvet, zoru başardı ve bu pozisyonda golü atamadı. Vuruşunu Alanyaspor savunması çizgiden uzaklaştırdı. 49. dakikada Belhanda'nın pasını değerlendiren 1.77 boyundaki futbolcu, ardından bir de direğe takıldı. 74. dakikada Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşu direkten geri döndü. Adem maç boyunca çok çalıştı.

G.Saray savunmasına eleştiri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom 3 puana hasret! Kadıköy laneti Cimbom 3 puana hasret! Kadıköy laneti
Cimbom Muslera'yı mumla arıyor! Cimbom Muslera'yı mumla arıyor!
Terim'den TFF'ye tepki! Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın Terim'den TFF'ye tepki! "Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör