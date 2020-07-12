Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Fatih Terim'in Ankaragücü 11'i
Avrupa kupalarını kovalayan Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü’ne konuk oluyor. 5 eksiği bulunan Aslan’ın 3 puandan başka şansı yok.
Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayarak ilk iki şansını yitiren Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk oluyor. Üçüncü sırayı hedeflerken dördüncülüğü de kaybeden sarı-kırmızılıların galibiyetten başka düşüncesi yok. Zorlu maçta Cimbom'un yine çok eksiği var. Muslera, Andone, Falcao ve Lemina sakat, Feghouli ise kırmızı kart cezasını bu maçta tamamlayacak ve oynamayacak. Eryaman Stadı'nda 18.30'daki maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
ASLAN 61'E 17 ÜSTÜN
Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçı Galatasaray'a büyük bir trajedi yaşatmıştı. 87. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarı önünde 88 ve 90+1'de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti. İki takım arasında bugün 98. randevu olacak. Cimbom bu maçların 61'ini kazanırken, 17'sini kaybetti. 20'si berabere bitti. Galatasaray deplasmandaki 48 maçın 24'ünü galip, 13'ünü mağlup bitirdi. Rakibine toplamda 204 gol atan sarı-kırmızılılar, 84 kez kalesini kapatamadı
İKI ISIM SINIRDA
Cimbom'da Ankaragücü maçı öncesi Seri ve Ömer Bayram sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görürse Göztepe maçında olmayacak.
ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill.
Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Belhanda, Seri, Emre Akbaba, Adem Büyük
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