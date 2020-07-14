14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

İmzalar atılıyor! İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'da alacağı ücret

İmzalar atılıyor! İşte sözleşme şartları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Demir Grup ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek , 'la prensip anlaşmasına varmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılarda alacağı ücret belli oldu.

'la sözleşmesi bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına varan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 'deki maçında müthiş bir performans ortaya koydu. Attığı golün yanı sıra sergilediği futbolla takımını galibiyete taşıyan 'ın bu görüntüsü, yeni sezonda geniş çaplı bir kadro operasyonuna hazırlanan 'da yüzleri güldürdü.

Teknik patron , yeni prensinin takıma katılmasını artık dört gözle bekliyor. Tecrübeli teknik adam, Emre'ye ilk 11 planlarında yer açmaya çalışıyor. Solak yıldız, her iki kanatta da başarıyla görev yapabiliyor.

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GALATASARAY'DAN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Öte yandan Emre Kılınç'ın Galatasaray'da kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Sivasspor'da senelik 1.5 milyon Türk Lirası'na oynayan Emre, Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 1.5 milyon Euro alacak. Oyuncunun bonservisinin bulunmaması, maaşının yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Mevcut kadroda en fazla kazanan yerli oyuncu ise 1.7 milyon Euro'luk maaşıyla Emre Akbaba. Onun da yeni sezonla birlikte 10 numaralı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor. (Fanatik)

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