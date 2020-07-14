İmzalar atılıyor! İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'da alacağı ücret
Demir Grup Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Kılınç, Galatasaray'la prensip anlaşmasına varmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılarda alacağı ücret belli oldu.
Sivasspor'la sözleşmesi bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına varan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında müthiş bir performans ortaya koydu. Attığı golün yanı sıra sergilediği futbolla takımını galibiyete taşıyan Emre Kılınç'ın bu görüntüsü, yeni sezonda geniş çaplı bir kadro operasyonuna hazırlanan Galatasaray'da yüzleri güldürdü.
Teknik patron Fatih Terim, yeni prensinin takıma katılmasını artık dört gözle bekliyor. Tecrübeli teknik adam, Emre'ye ilk 11 planlarında yer açmaya çalışıyor. Solak yıldız, her iki kanatta da başarıyla görev yapabiliyor.
GALATASARAY'DAN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Öte yandan Emre Kılınç'ın Galatasaray'da kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Sivasspor'da senelik 1.5 milyon Türk Lirası'na oynayan Emre, Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 1.5 milyon Euro alacak. Oyuncunun bonservisinin bulunmaması, maaşının yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.
Mevcut kadroda en fazla kazanan yerli oyuncu ise 1.7 milyon Euro'luk maaşıyla Emre Akbaba. Onun da yeni sezonla birlikte 10 numaralı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor. (Fanatik)
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