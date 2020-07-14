14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Dev operasyon

Cimbom'da 4 ismin bileti kesildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Corona virüsü öncesi ligin ikinci yarısında 8'de 8 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray, pandemi sonrasında ise adeta tam tersi bir görüntü çizdi ve 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırıp kadroyu baştan kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda Cimbom'da 4 ismin bileti kesildi. İşte detaylar...

Şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'da önümüzdeki sezon 4 yıldız isimle yollar ayrılacak. İşte o isimler ve anlaşması beklenilen takımlar...

FALCAO - MIAMI

Sezon başı her Galatasaraylının rüyasını süsleyen tam bir hayal kırıklığı oldu. Sürekli sakat olan ve 20 maç kaçıran Kolombiyalı yıldız ile Arap kulüpleri ilgileniyordu. Bunları reddeden 33 yaşındaki futbolcuya şimdi İnter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü oyuncuya yıllık 6 milyon dolar önerdi.

BELHANDA - AL RAYYAN

Yıldızı sarı-kırmızılı tribünlerle bir türlü barışmayan Younes Belhanda'nın da Cimbom'daki son günleri. 30 yaşındaki futbolcunun mali yükünden kurtulup bonservis kazanmak isteyen Aslan, Al Rayyan ile görüşme halinde. Son dönemde Al Duhail de bu pazarlıklara dahil oldu. Galatasaray en büyük geliri Belhanda'nın satışından bekliyor.

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BABEL - AJAX

Cimbom'a bedelsiz ancak ciddi bir imza parası ve yıllık ücret ile gelen o kadar kötü bir performans sergilemişti ki devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. ekibi ile olan sözleşmesi sona erince Aslan'a geri dönmüştü. , 33 yaşındaki oyuncuya bir kez daha şans tanımayı düşünmüyor. Bir kez daha Ajax'a kiralanabilir.

DIAGNE - BELİRSİZ

Aslan'da Mbaye Diagne'nin durumu belirsiz. Fatih Terim kalması yönünde görüş bildirmedi ancak sezon başı kampınını görebilir. Yine de Galatasaray iyi bir teklif geldiği anda değerlendirecek. Çünkü deneyimli çalıştırıcı daha güvenilir bir forvet arayışında. Bu sezon forvetsizlikten çok çeken Aslan, Diagne'yi takımda tutmayı da tercih edebilir. (Fotomaç)

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