13 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Nimes Galatasaray'ın ilgilendiği Belaili'ye talip oldu!

Aslan'a transferde Fransız rakip! Devreye girdiler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'ın transfer listesinde bulunan için sarı-kırmızılılara rakip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Nimes, Cezayirli futbolcuya talip oldu.

'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Şu anda Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen ve Haziran 2022'ye dek kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcunun sezon sonunda takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya transfer olmayı planladığı ifade edildi.

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Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu ile yakından ilgilendiği aktarılırken, Fransa'nın Nimes kulübünün de Belaili'nin peşine düştüğü belirtildi.

Youcef Belaili, bu sezon toplam 18 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.

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