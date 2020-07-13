13 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı!

Ve ayrılık gerçekleşti! G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

Son dakika... 'da forma giyen ve adı ile geçen 'nın kulübüyle sözleşmesi bitti ve Çekya ekibinden resmen ayrıldı.

Bir dönem forması da tertelen , takımı ile yollarını ayırdı.

Çekya kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Semih'e başarılar diledi ve başarılı savunmacı serbest oyuncu statüsüne geçti.

Çekya ekibi konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

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