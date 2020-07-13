Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı!

Son dakika... Sparta Prag'da forma giyen ve adı Galatasaray ile geçen Semih Kaya'nın kulübüyle sözleşmesi bitti ve Çekya ekibinden resmen ayrıldı.

Bir dönem Galatasaray forması da tertelen Semih Kaya, takımı Sparta Prag ile yollarını ayırdı.

Çekya kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Semih'e başarılar diledi ve başarılı savunmacı serbest oyuncu statüsüne geçti.

Çekya ekibi konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

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