Fulham'dan Galatasaray'a 'şartlı' evet! Michael Seri...

Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Jean Michael Seri için teknik direktör Fatih Terim takımda kalmasını istedi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fulham ise, sarı-kırmızılılara 'şartlı' evet dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müzmin sakat Mario Lemina yerine, Jean Michael Seri'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun Galatasaray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi.

Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra ekibi, Premier Lig için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda Galatasaray'da kiralık oynamasına izin verecek.

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