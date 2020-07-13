13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fatih Terim raporunu verdi! Galatasaray'da büyük operasyon

Corona virüsü arası sonrası kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray, ligde son 8 maçta galip gelemedi. Cemil Usta Sezonu'nun bitimine 2 hafta kala iç ve dış transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetime raporunu verdi. Cimbom'da sezon sonunda büyük bir operasyon gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 13:38
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Fatih Terim raporunu verdi! Galatasaray'da büyük operasyon

Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşen ve yaklaşık 50 milyon Euro'luk gelirden olacak olan Galatasaray'da bu durum gelecek sezon takım yapısını da etkileyecek. Yüksek maliyetli oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, daha düşük maliyetli futbolcular ile yola devam etmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. Şu ana kadar Onyekuru, Andone ve Nagatomo ile yollar ayrıldı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in isim isim raporu...

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Fatih Terim raporunu verdi! Galatasaray'da büyük operasyon

FEGHOULI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon Euro ödüyor. Trabzonspor maçında kırmızı kartıyla büyük tepki çeken Feghouli'nin yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.

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Fatih Terim raporunu verdi! Galatasaray'da büyük operasyon

BELHANDA

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak yollarını ayıracak olan ve Arabistan ya da Katar'a gitmesi beklenen Belhanda'nın sarı-kırmızılı takıma bir yıllık maliyeti 3.6 milyon Euro.

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Fatih Terim raporunu verdi! Galatasaray'da büyük operasyon

RADAMEL FALCAO

Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu toplamda 19 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması beklenmiyor. Falcao için River Plate devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS. Terim de kalan maçlarda oynayamayacağını duyurdu.

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Fatih Terim raporunu verdi! Galatasaray'da büyük operasyon

MARIO LEMINA

Galatasaray'da durumu en çok merak edilenler arasında Mario Lemina yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uygun olması durumunda Mario Lemina'nın yeniden kiralanmasına sıcak bakıyordu ancak yabancı sınırı sonrası bu plan rafa kalktı. Şu an veda daha yakın görünüyor. Fatih Terim de kalan maçlarda oynamasının zor olduğunu belirtti.

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