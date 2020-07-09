09 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı

Galatasaray yarışa havlu attı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

Corona virüsü salgınının ardından başlayan ligde çıktığı 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan , sezonun bitimine 3 maç kala şampiyonluk yarışına havlu attı.

Sarı-kırmızılılar, 'de oynadığı son 7 maçta galip gelemezken, ligin 24'üncü haftasında 1 Mart tarihindeki galibiyetinden sonra Demir Grup Sivasspor, , FK ve ile berabere kalıp, , ve Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup oldu.

, Süper Lig'e ara verilen 26'ncı haftada 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un sadece 3 puan gerisinde 3'üncü sıradaydı. Ancak Galatasaray, son 7 maçında toplam 17 puan kaybetti. Böylece sarı-kırmızılılar, 31'inci hafta itibarıyla lider Medipol Başakşehir'in 14 puan gerisine düştü.

Sarı-kırmızılılar üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligin bitimine 3 hafta kala ikinci olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için eleme turu oynama şansını da yitirdi.

Galatasaray 3 puana hasret! Kadıköy laneti

KALESİ DÜŞTÜ

Galatasaray kaptanı 'nın pandemi süreci sonrası oynanan ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağının kırılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray, Süper Lig'de 26'ncı hafta itibarıyla kalesinde 20 gol görürken, ligin en az gol yiyen takımıydı. Sarı-Kırmızılılar, Okan Kocuk'un oynadığı 5 maçta ise toplam 13 gol yedi. Galatasaray böylece, ligin en az gol yiyen takımı unvanını Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Sarı-kırmızılılar, sakatlıkların, hastalıkların ve ameliyatların yaşandığı kabus gibi bir sezon geçiriyor. Başkan 2 büyük ameliyat geçirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör koronavirüse yakalandı. Falcao, Muslera, Andone, Luyindama, Marcao ve Lemina da uzun süreli sakatlıklarla takımdan ayrı kaldı.

Galatasaray'da Adem Büyük zoru başardı! Boş kaleye atamadı

OYUNCULAR FORMSUZ, SEZON SONU NEŞTER VAR!

Corona virüsü sürecinin ardından Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümünün performansları beklentilerin çok uzağında kaldı. Oyuncuların saha içindeki tavırları, mücadeleden uzak görüntüleri, pandemi süreci sonrası Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk hedefinden uzaklaşmasına yol açtı. Sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı, teknik heyetin ideal kadrosunu sahaya sürmesini imkansız hale getirdi. Performansı beklentilerin altında kalan, sözleşmeleri biten oyuncularla da Galatasaray'ın sezon sonu yollarını ayırması bekleniyor.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den Alanya maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti Terim'den Alanya maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti
Belhanda için Kiev’e 250 bin! Belhanda için Kiev’e 250 bin!
G.Saraylı yıldıza şok sözler! Yaptığı hatayı amatör futbolcular yapmaz G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Yaptığı hatayı amatör futbolcular yapmaz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör